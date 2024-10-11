Седокова подаст в суд на блогера за вранье

Седокова собралась в суд из-за вранья
Анна Седокова. Фото: соцсети
Певица настроена решительно

Известная российская исполнительница Анна Седокова намерена подать иск против девушки-блогера, распространившей ложную информацию о ней. Поводом для обращения в суд стали публикации в социальных сетях, где утверждалось, что у жгучей красотки якобы появился новый возлюбленный – успешный предприниматель. Эти слухи быстро подхватили различные интернет-ресурсы и паблики, распространяя недостоверные сведения.

Внимание певицы привлекло то, что вся эта информация оказалась частью рекламной кампании, организованной для продвижения услуг инфобизнесвумен. В текстах новостей с громкими заголовками упоминалась некая женщина, якобы помогавшая певице "зарабатывать деньги". При этом сама знаменитость утверждает, что никогда не встречалась с этой дамой и не имеет никакого отношения к ее бизнесу или деятельности.

Артистка посчитала такую ситуацию возмутительной и решила не оставлять инцидент без последствий. Она заявила, что будет добиваться справедливости и готова защищать свою репутацию в суде. По словам певицы, подобные действия со стороны блогеров и инфобизнесменов наносят ей не только моральный, но и репутационный ущерб, так как вводят в заблуждение ее поклонников и общественность.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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