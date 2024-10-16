Шкулева оценила гуляния Малахова в компании Седоковой

Загулявшего с Седоковой Малахова публично приструнила жена
Андрей Малахов. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость засняли во время вечеринки в компании бывшей "ВИА Гры"

Во время одной из светских вечеринок недавно ставшая одинокой Анна Седокова устроила эффектное гуляние. Знаменитость надела обтягивающие белое платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее формы. Устоять от такого не смог даже Андрей Малахов.

На кадрах, которые оказались в Сети, было видно, как журналист не сводил с Анны глаз, а после они вместе в обнимку стали исполнять песни в караоке. Бывшая участница "ВИА Гры" пускала в ход все свое обаяние, но Малахов пытался держаться.

В итоге провокационное видео дошло до его супруги Натальи Шкулевой, которой не было рядом с Андреем на вечеринке. Она отреагировала на поведение своего мужа короткой фразой, оставленной в соцсетях.

"Я теперь поняла, почему ты там – Анна… и ее грудь", – публично приструнила его медиаменеджер.

При этом тон сообщения, судя по всему, был игривый. Наталья и Андрей считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, но они редко выходят вместе на публичные мероприятия. Малахов, как говорят знакомые, очень трепетно относится к супруге и их личной жизни, поэтому до сих пор ведущий ни разу не показал своего сына общественности.

Ранее Андрей Малахов высказался о разводе Алсу с Яном Абрамовым.

Источник: соцсети

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