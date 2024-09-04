"Невозможно узнать": новое лицо Седоковой обескуражило фанатов – фото

"Невозможно узнать": новое лицо Седоковой обескуражило фанатов – фото
Анна Седокова. Фото: соцсети
Люди уверены, что певица подверглась масштабным изменениям

Недавно популярная певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях ролик, рекламирующий турецкую стоматологию, на котором она появилась с заметно измененной внешностью. Поклонники сразу обратили внимание на перемены в лице певицы и предположили, что звезда сделала масштабную пластическую операцию.

Многие подписчики выразили свое удивление и признались, что даже не узнали певицу на видео, настолько серьезным оказались хирургические манипуляции. Люди считают, что исполнительница подправила форму носа и глаз, а также в целом изменила черты лица.

Фото: соцсети

Обсуждения внешности Седоковой мгновенно разгорелись в комментариях, где мнения разделились: одни поддержали ее выбор и отметили, что изменения пошли ей на пользу, другие же считают, что певица утратила свою природную индивидуальность, превратившись в "куклу".

"Что с ней стало? Она вообще на себя не похожа", "Узнала только по голосу, совсем другой человек. Кажется, изменился нос и глазки", "От уникальной красоты Анны не осталось и следа. Стала как кукла пластиковая!" – пишут люди.

Фото: соцсети

Вопросы о том, действительно ли певица сделала операцию, и если да, то зачем, пока остаются без официального ответа, но одно можно сказать точно – новый образ артистки стал поводом для активных обсуждений.

К слову, ранее Седокова поразила публику, показав интимные складочки в откровенном купальнике.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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