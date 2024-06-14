"Расплата за грехи": что говорили знакомые о болезни Заворотнюк

Причины развития недуга до сих пор неизвестны

Пять лет неустанной борьбы с глиобластомой – такие результаты многим врачам и обывателям казались сказкой, пока Анастасия Заворотнюк вместе с российскими медиками и своей семьей не воплотили ее в жизнь. Причина болезни артистки никому не известна до сих пор. В народе ходят разные версии: от тяжелого графика, ЭКО до расплаты за старые грехи.

Некоторые коллеги рассказывали, что видели признаки возможной онкологии у Анастасии еще во время работы над сериалом "Моя прекрасная няня". Тогда ей приходилось много сниматься, практически изнемогая на съемочной площадке. Она не досыпала, держала строгую диету, и в результате организм сдал сбой. Поговаривают, что уже тогда звезда часто жаловалась на недомогание.

Однако вряд ли бы онкология смогла прожить с ней так долго. Не исключено, что тяжелый график был лишь одним звеньем большой цепи в истории болезни Заворотнюк. После рождения младшей дочки народ шептался, что к этому привело ЭКО – уж больно похожи ситуации у актрисы и Жанны Фриске, перенесших процедуру в зрелом возрасте. Но врачи настаивают – подсадка и гормональная терапия не вызывают таких последствий, а вот сама беременность часто приводит к развитию спящих недугов.

Бывший муж знаменитости Олаф Шварцкопф рассказывал, что когда стало известно об онкологии у Заворотнюк, многие люди говорили ему, что она это заслужила. Мужчина вспоминал, что в свое время она скрыла от него аборт, заявив о выкидыше, и ушла к другому.

"Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела… Как расплата за грехи молодости. Я так не считаю", – признавался мужчина.

Семья поддерживала Анастасию Заворотнюк до последнего. Рядом с ней всегда был муж Петр Чернышев, ради которого в больнице устроили особый режим посещения. Фигурист практически не спал, лишь бы всего оставаться рядом с возлюбленной. В итоге он стал последним, кого актриса увидела перед смертью.