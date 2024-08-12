Что известно о романе Чернышева: "Не знакомьте Милу с этой женщиной"

Заворотнюк похоронили совсем недавно

Смерть популярной российской артистки Анастасии Заворотнюк оплакивала вся страна. Для многих знаменитость была лучшей "Няней России". Жизнь артистки унесло тяжелое онкологическое заболевание. Любимицу публики похоронили совсем недавно, однако уже поползли слухи о новом романе вдовца Петра Чернышева.



Впрочем, стоит отметить, что разговоры о проявлении в жизни привлекательного фигуриста новой женщины появились задолго до смерти артистки. В социальных сетях любили посудачить о том, что знаменитый спортсмен не может всего себя отдавать тяжелобольной супруге и крутит роман на стороне.

Сейчас, как отмечает издание Popcake, слухи о новом романе Петра снова активизировались. Стоит отметить, что большинство фанатов звездного семейства не верят в возможность подобного развития событий. Однако нашлись и те, кто допускает такую мысль. В социальных сетях люди призывают оградить маленькую дочку Анастасии Милу от знакомства с новой возлюбленной Петра.

"Если это все правда и у Чернышева действительно новые отношения. Тогда я считаю, что не нужно знакомить Милу с этой женщиной. Рано еще", – пишут в Сети.

К слову, ранее стало известно о решении Чернышева начать судиться за многомиллионное имущество Заворотнюк.