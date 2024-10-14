Орбакайте передумала и выступила с Руссо в Дубае

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13 октября в Дубае прошло частное мероприятие, на котором неожиданно вместе выступили Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров и Авраам Руссо. Такой тандем многих удивил, учитывая, что совсем недавно дочка беглой экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой буквально плюнула в лицо Руссо – она категорически отказывалась выступать с артистом, который открыто поддерживает действия России на территории соседнего государства.
Однако теперь Кристина передумала. Многие связывают это с желанием заработать на фоне не особо успешного развития карьеры в западных странах. После недавнего неудачного тура по США, звезда изменила свою позицию и согласилась на совместное выступление, показывая, что для нее крайне важна материальная сторона вопроса.
Вечеринка состоялась в одном из ресторанов возле небоскреба Бурдж-Халифа. Организаторы мероприятия до последнего держали имена артистов в секрете. Любопытно, что важным условием был строгий запрет на съемку выступления Орбакайте, также женщина потребовала ни в коем случае не фотографировать ее рядом с российскими коллегами.
Сотрудничество с Киркоровым также вызвало интерес. Артисты, некогда часто выступавшие вместе, за последние годы все реже выходили на одну сцену. Но теперь, на закрытом корпоративе, они снова объединились для выступления. О том, какие песни исполнялись и как прошло мероприятие, информации мало, поскольку гости следовали строгим требованиям конфиденциальности.
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