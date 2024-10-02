Продюсер Разин заявил, что эмигранты ходят на концерты Орбакайте из жалости

У некоторых певица вызывает ностальгические чувства

Некогда популярная певица Кристина Орбакайте оказалась в опале, российские зрители стали относиться к ней значительно прохладнее. Однако за рубежом концерты дивы все еще пользуются определенной популярностью. Почему эмигранты приходят на ее шоу, объяснил продюсер Степан Разин.



Он отметил, что на зарубежные концерты артистки приходят преимущественно эмигранты из бывших республик Советского Союза. По его мнению, многие зрители стремятся посетить выступления российских артистов за границей, чтобы поностальгировать и поддержать тех, кто оказался вдали от родины.

Эмигранты, которые уже обосновались за границей, могут позволить себе походы на концерты, отметил Разин. Он подчеркнул, что эти люди приходят не столько ради музыки, сколько из чувства жалости. Изгнанные из России артисты вызывают у них сочувствие, ведь им приходится заново строить свою карьеру на чужбине.

При этом он добавил, что выступления таких звезд, как Орбакайте, собирают гораздо меньше зрителей, чем раньше на родине, так как интерес к российским артистам за рубежом ограничен.