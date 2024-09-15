Орбакайте рассказала, как справляется с ненавистью критиков

Артистка столкнулась с потоком хейта

Известная российская певица Кристина Орбакайте недавно рассказала о своем отношении к критике и хейтерам в социальных сетях. Артистка столкнулась с потоком хейта, как это часто бывает с публичными лицами.



В интервью она поделилась, что предпочитает игнорировать негативные комментарии и не вступать в перепалки с недоброжелателями. По словам звезды, она давно приняла для себя решение не реагировать на подобные высказывания, так как это тратит много энергии и не приносит пользы.

Певица отметила, что хейтеры часто стремятся вызвать эмоциональную реакцию, но она считает, что лучшей стратегией в таких ситуациях является спокойствие и выдержка. Она добавила, что лишь изредка, раз в несколько лет, может позволить себе ответить на особо задевающие комментарии, но делает это крайне редко и только тогда, когда считает необходимым.

Для артистки важно сохранять позитивный настрой и не позволять негативу влиять на ее творческую деятельность и жизнь в целом. Игнорирование критики помогает ей держать внутреннее спокойствие и сосредотачиваться на своих проектах и близких людях.