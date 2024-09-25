Артистка уже не так старается скрывать свое истинное лицо

Очередной скандал разгорелся вокруг известной российской исполнительницы Кристины Орбакайте. На одном из корпоративов дочка беглой экс-примадонны буквально плюнула в лицо знаменитому певцу Аврааму Руссо, который открыто поддерживает спецоперацию и действия России на территории соседнего государства.



Знаменитость наотрез отказалась выступать с патриотично настроенным коллегой по звездному цеху. Их дуэтное выступление должно было состояться на частном мероприятии в ОАЭ. Заказчик хотел услышать их совместные композиции, однако, как стало известно уже на самом мероприятии, концертный директор не согласовал этот момент с певицей. В результате звезда принципиально исполнила дуэтные хиты в одиночку, демонстрируя свое несогласие.

Ранее Авраам Руссо неоднократно заявлял, что не намерен покидать Россию после начала конфликта на Украине и продолжает активно строить свою карьеру в стране. Певец также подчеркивал, что его не интересует, как складываются судьбы плюнувших в родную страну артистов.

Для некоторых поклонников поведение Орбакайте стало символом ее позиции относительно политической обстановки и публичных высказываний коллег. Само мероприятие прошло без видимых конфликтов, но это решение певицы вызвало широкий резонанс в шоу-бизнесе и среди поклонников. Инцидент подчеркивает разногласия среди артистов, связанные с их отношением к текущим событиям в мире.

К слову, ранее Орбакайте потребовали жестко наказать.