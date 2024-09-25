Депутат Журавлев допустил присвоение статуса иноагента Орбакайте и Пугачевой

Всю семью Примадонны призвали гнать прочь из страны

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте нельзя разрешать распродавать российское имущество. Он напомнил, что его знаменитости купили на деньги, которые заработали в России. По его словам, всю семью Примадонны нужно гнать из страны "с голым задом".

Законодатель полагает, что Пугачеву и Орбакайте совсем скоро жестко накажут в России – обеих артисток ждет скорое присвоение статуса иноагента. Пока находится на рассмотрении дело Аллы Борисовны, а следом, уверен Журавлев, возмуться и за ее дочь. Хотя она и старается держать рот на замке, в отличие от своей матери.

"Очевидно, у этих перебежчиков и предателей все еще достаточно покровителей в России, чтобы дать им еще долгие годы жить безбедно за рубежом", – считает он.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте решила продать значительную часть своего российского имущества, в том числе и особняк, подаренный ей Пугачевой несколько лет назад. За все артистка может выручить более полумиллиарда рублей.

До этого певица дала интервью, в котором заявила, что не планирует в ближайшее время приезжать в Россию со своими представлениями. Она бы хотела еще раз выступить перед российской публикой, но пока обстоятельства складываются иначе.