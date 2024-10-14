Мужчины в восторге: звезда ТНТ показала влажное тело в душе

Она похвасталась пышными формами в зоне декольте

Надежда Сысоева, которая столкнулась с жесткой критикой общественности после своего участия в шоу на ТНТ вместе с Анной Седоковой, решила устроить себе ментальную перезагрузку. Знаменитость уехала на Бали, чтобы восстановить силы после тяжелого периода и расставания с Сашей Стоуном. Своим досугом звезда регулярно делится в соцсетях.

Как стало понятно по страничке Надежды, в отпуск она уехала не только, чтобы отдохнуть, но и восстановить самооценку, которая, видимо, пострадала на фоне публичных нападок на ее персону. Поэтому актриса стала чаще делиться с поклонниками откровенными фотографиями.

Например, недавно звезда ТНТ выставила снимок своего влажного тела в душе. Она позировала перед камерой, расстегнув лиф от купальника и отодвинув в сторону бедра. На главном плане оказались ее выдающаяся грудь, подтянутый пресс и ягодицы, покрытые водяными каплями.

Снимок большинству подписчиков Сысоевой понравился – особенно в восторге от него были мужчины. Некоторые, впрочем, выразили мнение, что обилие откровенного контента на ее странице – послание бывшему Стоуну, у которого она хотела вызвать эмоции. Другие были к знаменитости более критичны.

"Не одарил Бог женщину лицом, так она решила выставить свою фигуру", – пишут недовольные.

Надежда на все возмущения не отвечает. При этом она продолжает выставлять пикантные снимки в купальнике или без нижнего белья, хвастаясь подтянутой фигурой и пышными формами.