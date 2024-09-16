Айза показала себя полностью обнаженной на пляже

Знаменитость продемонстрировала свои округлости

Бывшая жена рэпера Гуфа решила похвастаться своей фигурой. Айза выложила новое фото, на котором предстала полностью обнаженной на пляже. Единственный элемент одежды на знаменитости – это панамка, которой она прикрыла голову.

Айза предстала в сидящей позе на бревне. На ее копчике красовались тату, а часть спины прикрывали длинные волосы.

"Любые запреты вызывали во мне только одно желание – нарушать их", – подписала она фото.

Такой снимок знаменитость сделала на фоне слухов о новом возлюбленном. Блогер утверждает, что нашла себе парня помоложе, с серьезной работой и хорошими намерениями. Однако как строить отношения с такими мужчинами она не знает – в ее жизни все романы были похожи на катание на американских горках.