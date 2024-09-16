Айза показала себя полностью обнаженной на пляже

Айза показала себя полностью обнаженной на пляже
Айза. Фото: соцсети
Знаменитость продемонстрировала свои округлости

Бывшая жена рэпера Гуфа решила похвастаться своей фигурой. Айза выложила новое фото, на котором предстала полностью обнаженной на пляже. Единственный элемент одежды на знаменитости – это панамка, которой она прикрыла голову.

Айза предстала в сидящей позе на бревне. На ее копчике красовались тату, а часть спины прикрывали длинные волосы.

"Любые запреты вызывали во мне только одно желание – нарушать их", – подписала она фото.

Фото: соцсети

Такой снимок знаменитость сделала на фоне слухов о новом возлюбленном. Блогер утверждает, что нашла себе парня помоложе, с серьезной работой и хорошими намерениями. Однако как строить отношения с такими мужчинами она не знает – в ее жизни все романы были похожи на катание на американских горках.

Источник: соцсети

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