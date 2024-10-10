Сбросившая штаны Варнава показала задранные ноги – откровенное фото

Сбросившая штаны Варнава показала задранные ноги – откровенное фото
Екатерина Варнава. Фото: соцсети
Звезда умеет эпатировать публику

Екатерина Варнава вновь привлекла внимание поклонников откровенной фотографией в своем стиле. На новом снимке телеведущая предстала в провокационной позе и без штанов: сидя на стуле, она задрала ноги вверх, демонстрируя свою стройную, сексуальную фигуру.

Роковая красотка выбрала для образа черный пиджак, кружевные чулки и стильные трусики, дополнив аутфит яркими красными туфлями на шпильках. Эффектный кадр акцентировал внимание на длинных ногах, подтянутых бедрах и изящной талии артистки.

Фото: соцсети

Снимок моментально вызвал бурю эмоций среди подписчиков, которые оценили смелый образ Екатерины и отметили ее физическую форму. Юмористка известна своими дерзкими и оригинальными фотосессиями, в которых ей удается сочетать женственность и элементы провокации. Поклонники не раз восхищались ее умением выгодно подчеркивать свои достоинства и сохранять спортивную фигуру.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография актрисы Екатерины Волковой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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