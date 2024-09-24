Орбакайте начала распродавать имущество в России

Орбакайте решила поставить финальную точку в отношениях с Россией
Кристина Орбакайте. Фото: АГН "Москва"
Артистка решила получить последние деньги в стране

Кристина Орбакайте, которая ранее попращалась с Россией, начала распродавать свое российское имущество. Всего за артисткой числится активов, общая стоимость которых достигает полумиллиарда рублей. 

По данным журналистов, первой в очереди на продажу стоит дача Пугачевой в деревне Бережки. Его Орбакайте получила в подарок от матери еще 10 лет назад. Площадь трехэтажного особняка составляет 760 квадратов, там есть шесть спален, бильядр, собственный кинотеатр, бассейн и хаммам. 

Также у певицы в собственности находятся две квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Их площадь составляет почти 260 и 225,5 квадратов. За каждую Орбакайте планирует выручить порядка 200 млн рублей. За дом знаменитость просит примерно 162 млн. 

Известно, что пока возвращаться в Россию дочь Пугачевой не планирует. По ее недавнему признанию, ей больше нравится выступать перед публикой в "свободных странах". В родной стране, говорит Орбакайте, постоянно происходят какие-то плохие события. И дополнительно сейчас петь на российских площадках она не может.

Источник: SHOT
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