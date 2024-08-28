People: Лопес чувствует облегчение после подачи заявления на развод

Ее пока еще официальный муж уже нашел себе утешение в объятиях другой

Несмотря на свое нежелание разводиться, Дженнифер Лопес чувствует облегчение после того, как подала заявление на развод официально. Источники говорят, что артистка очень тяжело переживала решение Бена Аффлека рассторгнуть брак спустя два года, поэтому жила в надежде на примирение в течение нескольких месяев.

"Для нее ожидание было почти пыткой. Но после подачи заявления на развод она, похоже, испытала облегчение", – поделились ее знакомые.

С таким решением согласились друзья певицы и ее родственники, окружив поддержкой и заботой в непростой период. Сейчас она намерена найти в себе силы, чтобы двигаться дальше.

При этом Аффлек, по слухам, уже нашел себе новую пассию. Ею стала Кэтлин Кеннеди, дочь Роберта Кеннеди-младшего, с которой у него был роман до Джей Ло. Пока свои отношения они держат в тайне, поскольку девушка не хочет слухов, будто бы является любовницей 52-летнего актера.

Ранее ходили слухи, что Гарнер взяла паузу в отношениях с мужем на фоне развода Аффлека. Однако вскоре после этого ее засняли в компании супруга, что опровергло домыслы.