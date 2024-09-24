Лопес начала злоупотреблять алкоголем на фоне развода с Аффлеком

Лопес начала злоупотреблять алкоголем на фоне развода с Аффлеком
Дженнифер Лопес. Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C / wikimedia.org
До этих отношений знаменитость была убежденной трезвенницей

Источники утверждают, что после расставания с Беном Аффлеком певица Дженнифер Лопес старается заглушить свою боль с помощью алкоголя. Ее окружение всерьез обеспокоено, что это может привести знаменитость к тяжелой зависимости.

По словам осведомителей, во время недавней встречи с бывшим мужем артистка приняла спиртное для храбрости – иначе видеться с ним она была не готова. Они полагают, что Лопес не в состоянии справиться с суровой реальностью без допинга.

"Раньше она пила только в компании, но сейчас это не большая часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки", – заявили знакомые.

При этом известно, что долгие годы Джей Ло считалась убежденной трезвенницей. Артистка старалась не употреблять алкоголь даже при хорошем поводе. Последние 15 лет она могла лишь изредка позволить себе какой-то коктейль.

Друзья обеспокоены тем, что звезда на фоне эмоциональных трудностей стала все чаще использовать алкоголь в качестве точки опоры в повседневности. 

Источник: RadarOnline
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