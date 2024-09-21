Лопес обозвала Аффлека плохим любовником и готова спеть об этом

Лопес обозвала Аффлека плохим любовником и готова спеть об этом
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Кадр: YouTube.com
Артистку задели за живое

Культовая голливудская звезда Дженнифер Лопес готовится выпустить новую песню, в которой, по слухам, она намерена поделиться не самыми лестными подробностями о своих отношениях с коллегой по звездному цеху Беном Аффлеком.

Источник, близкий к звезде, сообщил, что знаменитость считает бывшего посредственным любовником, который всегда концентрировался исключительно на собственных потребностях. Это стало неожиданностью для поклонников пары, ведь ранее артистка только нахваливала умения избранника в личной жизни.

Ранее союз двух звезд считались одними из самых обсуждаемых в Голливуде. После их воссоединения спустя много лет, казалось, что они наслаждаются гармонией и взаимопониманием. Однако новый виток в их отношениях закончился крахом. Если исполнительница действительно выпустит песню с таким содержанием, это может вызвать широкий резонанс как среди поклонников, так и в медиа.

Источник: In Touch Weekly ✓ Надежный источник

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