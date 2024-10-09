Водонаева резко высказалась о бодипозитиве

Знаменитость раскритиковала модные рекламные кампании

Блогер Алена Водонаева, которая известна своим категорическим неприятием полных людей, высказалась на тему популярного бодипозитива. Она возмутилась, что сейчас модно привлекать толстых моделей, которые заработали себе лишний вес вредными привычками, для рекламы спортивной одежды.

Знаменитость уверяет, что не стала бы покупать ничего, что ассоциируется у нее с некрасивым. Для нее важно при приобретении чего-либо становиться лучше и быть более похожей на объект красоты, который рекламирует продукцию.

"Какая связь вообще со спортом и девушками вот в таком весе? Мне нравится, когда модели плюс-сайз рекламируют классную, стильную одежду, которая подходит девушкам с большими пропорциями", – говорит Алена.

Модель отметила, что хорошо относится к бодипозитиву, когда это имеет социальное значение. Например, если речь идет о физиологических особенностях человека или инвалидности. Однако связи между движением и жировыми отложениями она не видит – по ее словам, лишний вес всегда связан с перееданием и неправильным образом жизни.

"Давайте я сейчас жрать начну и буду говорить "любите меня такой". Никто не обязан тебя любить жирной и некрасивой", – заявила Водонаева.

Также Алена не понимает, зачем демонстрировать небритые подмышки или растяжки, если это вопрос исключительно привлечения внимания к своей персоне, передает женский журнал "Клео.ру".