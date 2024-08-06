Алена Водонаева рассказала о паранормальном опыте после инсульта

Девушка долго держала все в тайне

Несколько лет назад популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева пережила микроинсульт. Знаменитость столкнулась с бедой в 2021-м году. Оказалось, что произошедшее повлекло за собой серьезные перемены в жизни Водонаевой. Так, звезда решила рассказать публике о мистическом опыте, с которым столкнулась.



Водонаева утверждает, что после инсульта стала очень чувствительной к тонким мирам. Теперь Алена может видеть духов умерших. Водонаева подчеркнула, что изначально решила сохранить все тайне от широкой общественности, так как боялась, что ее сочтут сумасшедшей.

По прошествии времени звезда все же решила быть откровенной с фанатами. Водонаева уверена, что паранормальные способности появились у нее именно на фоне инсульта.

"То, что ты видишь, оно никогда тебе не причинит вреда. Особенно, если ты к этому с уважением, с принятием", – рассказала о пережитом звезда.

Спустя год после первого приступа, в 2022-м году, Алену снова сразил микроинсульт. Медицинские спецы называют причиной проблем знаменитости со здоровьем слишком активный образ жизни и большое количество стрессовых ситуаций.

К слову, недавно Алена Водонаева рассказала о причинах затяжного конфликта с российской певицей Ольгой Бузовой.