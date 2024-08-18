Водонаева рассказала, как бывший парень приехал на свидание с пистолетом

Приехал расставаться с пистолетом: Водонаева рассказала об агрессивном бывшем
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Мужчина был настроен радикально

Личная жизнь знаменитостей всегда интересует публику. Известный блогер и телеведущая Алена Водонаева решила побаловать поклонников пикантными подробностями о себе. Девушка рассказала, что когда-то встречалась с мужчиной из Тюмени, который при расставании повел себя крайне странно.

Алена сообщила, что однажды бывший возлюбленный явился на встречу с пистолетом. Когда пара закончила отношения, молодой человек потребовал у Водонаевой отдать ему все подарки. Среди презентов были золотые очки, серебряные часы и предметы гардероба.

Знаменитость с иронией обратилась к бывшему в социальных сетях. Она высмеяла парня за немужское поведение и спросила, не нужно ли ему помочь с деньгами и другими материальными ценностями.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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