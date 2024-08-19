Раздвинувшая ноги Водонаева показала лишнее – горячее фото

Красотка не отличается скромностью

Телеведущая Алена Водонаева огромное количество времени посвящает заботе о своей внешности и может похвастаться идеальной фигурой. К счастью для поклонников, звезда не стесняется демонстрировать свое тело публике. Очередное горячее фото ведущей произвело фурор в социальных сетях.



На этот раз Водонаева решила сделать фотографию в купальных трусах. При этом 42-летняя красотка широко раздвинула ноги, показав фанатам лишнее – интимные части тела знаменитости может рассмотреть любой желающий.

Впрочем, пристальное внимание публики доставляет удовольствие звезде. Водонаева является большим ценителем женской красоты, о чем не раз заявляла. Алена любит свое тело и готова показывать его поклонникам.

К слову, ранее внимание публики привлекла откровенная фотография певицы Нюши без штанов.