Mia Boyka назвала своих поклонников "тупыми людьми"

Знаменитость отметила, что известная персона должна нести ответственность за все свои слова

Певица Mia Boyka после неоднозначного скандала с девочкой-квадробером и обрушившейся на нее после этого травлей сделала новое провокационное заявление. В этот раз она назвала всех своих поклонников "тупыми людьми".

Артистка в новом интервью порассуждала на тему авторитетов знаменитостей. Мия заявила, что они всегда несут ответственность за людей, которые наблюдают за звездами.

"Когда ты медийный, ты должен понимать одну вещь: ты должен воспринимать всю свою аудиторию как супер ведомых, тупых людей", – сказала она.

Бойка подчеркнула, что не хочет своим заявлением никого оскорбить, а, напротив, старается "обезопасить" своих поклонников и себя. По ее словам, совершенно неважно, что скажет известная личность в публичном пространстве, поскольку буквально все может обернуться против нее.

Певица говорит, что люди могут понимать безобидные истории или высказывания по-своему, и тогда есть высокий риск, что произойдет что-то непоправимое. В пример она привела рассказы о чужих зависимостях. Именно поэтому каждый популярный человек должен "фильтровать базар", заявила Мия.

Ранее Mia Boyka отказалась извиняться перед девочкой-квадробером, которую затравили в школе после инцидента на выступлении артистки.