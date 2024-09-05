Mia Boyka не стала извиняться перед затравленной девочкой

"Это провокация": Mia Boyka не стала извиняться перед затравленной девочкой
Mia Boyka. Фото: соцсети
Артистка обвинила во всем западные ценности

Певица Mia Boyka опубликовала первый официальный комментарий по поводу ситуации с затравленной девочкой-квадробером. Ребенок столкнулся с буллингом после того, как артистка высказала свое неодбрение по поводу ее увлечения со сцены. Извиняться перед маленькой Марьяной и ее родителями знаменитость не стала.

Мария Бойко (настоящее имя артистки) заявила, что субкультура квадроберов пришла с Запада, где и без того постоянно нарушают общепринятые нормы. По ее словам, такое поведение не является нормальным.

"Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик", – написала знаменитость.

Певица утверждает, что ей жаль ребенка, который просто "потерялся", а теперь страдает из-за хайпа, свалившегося на нее. Она попросила не нападать на 8-летнюю Марьяну, поскольку девочка просто хочет быть модной. 

Также Мария утверждает, что ни она, ни представители ее команды не связывались с родителями ребенка. 

"Возможно, это провокация со стороны недоброжелателей", – заявила Бойко.

При этом знаменитость подчеркнула, что обязательно проведет для девочки экскурсию по Москве и сводит в парк аттракционов, если она захочет приехать.

Ранее появились сообщения, что Mia Boyka просит родителей Марьяны забрать заявление из полиции за оскорбление.

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