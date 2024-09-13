Звезды отказались поддерживать угодившую в скандал MIA BOYKA

Звезды отказались поддерживать угодившую в скандал MIA BOYKA
MIA BOYKA. Фото: соцсети
Это сильно разочаровало артистку в шоу-бизнесе

Среди знаменитостей не оказалось людей, которые готовы поддержать MIA BOYKA  в скандале с девочкой-квадробером. Певица пожаловалась в соцсетях, что совершенно разочаровалась в дружбе из-за этой ситуации.

"До последнего верила в дружбу и порядочность в шоу-бизнесе", – написала она.

При этом были те, кто выступил на стороне ребенка. Среди них были Ксения Собчак, Егор Крид и другие артисты, которые не видят ничего плохого в играх девочки. Юморист Александр Ревва даже рассказал, что и его дочекалась этим движением, но быстро перерасла – за это он ее не отчитывал, а, напротив, поддерживал, разучивая вместе движения животных.

Однако сама MIA BOYKA, несмотря на травлю, с которой столкнулась девочка на фоне ситуации, отказывается извиняться перед ней и ее родителями. Певица утверждает, что квадроберы – это опасное течение, которое пришло с Запада и разрушает психику детей. При этом люди в соцсетях напоминают, что внешний вид артистки тоже нельзя назвать "правильным" и "пророссийским".

Источник: соцсети
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