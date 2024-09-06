Ревва объяснил, почему нельзя запрещать движение квадроберов

Артист высказался на острую тему

Скандал вокруг девочки-квадробера и певицы Mia Boyka разделил всю страну на два лагеря. Одни поддерживают ребенка и не видят ничего плохого в ее увлечении, а другие уверены, что движение ведет к разрушению психики детей и его нужно запретить. Своим мнением о происходящей дискуссии в России поделился шоумен Александр Ревва.

В беседе с журналистами он рассказал, что это обычная мода, которая недавно появилась у детей. Его дочь тоже увлекалась квадробикой – сама мастерила маски и прыгала как животное по дому. Артист ее поддерживал и учился вместе с ребенком выполнять различные движения.

"Потом это прошло. Поэтому движение нельзя запрещать ни в коем случае, и не надо сравнивать это с какими-то интеллектуальными изменениями", – уверен Александр.

После инцидента с травлей ребенка-квадробера певица Mia Boyka не стала извиняться перед девочкой и ее родителями. Напротив, она заявила, что движение является пагубным веянием, пришедшим в Россию с Запада. При этом артистка отметила, что ей жаль ребенка, который столкнулся с буллингом со стороны сверстников из-за увлечения.