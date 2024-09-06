Ревва объяснил, почему нельзя запрещать движение квадроберов

"Нельзя запрещать": Ревва сделал заявление о происходящем в России
Александр Ревва. Фото: АГН "Москва"
Артист высказался на острую тему

Скандал вокруг девочки-квадробера и певицы Mia Boyka разделил всю страну на два лагеря. Одни поддерживают ребенка и не видят ничего плохого в ее увлечении, а другие уверены, что движение ведет к разрушению психики детей и его нужно запретить. Своим мнением о происходящей дискуссии в России поделился шоумен Александр Ревва.

В беседе с журналистами он рассказал, что это обычная мода, которая недавно появилась у детей. Его дочь тоже увлекалась квадробикой – сама мастерила маски и прыгала как животное по дому. Артист ее поддерживал и учился вместе с ребенком выполнять различные движения.

"Потом это прошло. Поэтому движение нельзя запрещать ни в коем случае, и не надо сравнивать это с какими-то интеллектуальными изменениями", – уверен Александр.

После инцидента с травлей ребенка-квадробера певица Mia Boyka не стала извиняться перед девочкой и ее родителями. Напротив, она заявила, что движение является пагубным веянием, пришедшим в Россию с Запада. При этом артистка отметила, что ей жаль ребенка, который столкнулся с буллингом со стороны сверстников из-за увлечения.

Источник: News.ru
По теме

"Никак не можете": в США емко высказались о России после разгрома в Полтаве

У Киева нет шансов

На Западе одной картинкой о России унизили Евросоюз

Европа зря пошла против нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей