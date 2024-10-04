Варнава резко ответила критикам ее худобы

Знаменитость довольна своими новыми формами

Актриса Екатерина Варнава признавалась, что после развода с мужем и потери работы в России так сильно стрессовала, что поправилась на 25 килограммов. Их она изо всех сил скрывала под оверсайзной одеждой, из-за чего публика даже заподозрила у знаменитости беременность, которую потом она опровергла.

Сейчас же артистка избавилась от набранного веса. Своя фигура ей невероятно нравится, поэтому Варнава активно демонтрирует ее в собственных соцсетях. Только ее поклонники от увиденного не восторге – многие бьют тревогу из-за того, что звезда выглядит слишком изможденной, а некоторые и вовсе высмеивают ее тело и торчящие косточки.

Екатерина, которая за годы своей карьеры уже привыкла к едким комментариям в свою сторону, решила ответить всем критикам ее худобы.

"Милые прекрасные люди (ну, или те, кто пытается за них сойти), меньше яда и токсичных элементов... Это все портит экологию", – заявила она.

Ранее стало известно, что Варнава нашла новую работу после отмены на ТВ.