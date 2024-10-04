Варнава резко ответила критикам ее худобы

Варнава резко ответила критикам ее худобы
Екатерина Варнава. Фото: соцсети
Знаменитость довольна своими новыми формами

Актриса Екатерина Варнава признавалась, что после развода с мужем и потери работы в России так сильно стрессовала, что поправилась на 25 килограммов. Их она изо всех сил скрывала под оверсайзной одеждой, из-за чего публика даже заподозрила у знаменитости беременность, которую потом она опровергла.

Сейчас же артистка избавилась от набранного веса. Своя фигура ей невероятно нравится, поэтому Варнава активно демонтрирует ее в собственных соцсетях. Только ее поклонники от увиденного не восторге – многие бьют тревогу из-за того, что звезда выглядит слишком изможденной, а некоторые и вовсе высмеивают ее тело и торчящие косточки.

Екатерина, которая за годы своей карьеры уже привыкла к едким комментариям в свою сторону, решила ответить всем критикам ее худобы.

"Милые прекрасные люди (ну, или те, кто пытается за них сойти), меньше яда и токсичных элементов... Это все портит экологию", – заявила она.

Ранее стало известно, что Варнава нашла новую работу после отмены на ТВ.

Источник: соцсети
По теме

Раскрыты тяжелые последствия потери Угледара для Зеленского

Город наполовину находится под контролем России

"Невиданные темпы": новая тактика ВС РФ шокировала ВСУ

Россияне смогли получить важное преимущество на поле боя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей