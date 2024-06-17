Варнава показала откровенное фото в купальнике

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Актриса Екатерина Варнава, которая недавно, судя по всему, избавилась от лишних 25 килограммов, теперь активно хвастается своей фигурой в соцсетях. Недавно она показала себя во время купания в бассейне в купальнике в откровенной позе.
Знаменитость призналась, что сделать удачные снимки не вышло – на каждом из опубликованных она выглядела довольно комично. На одном из них Екатерина предстала с широко раздвинутыми ногами, прикрывшись деталью от надувного круга.
Публика осталась в восторге от публикаций Варнавы. Они похвалили ее за уверенность в себе и то, что она не постеснялась выставить такие неудачные фото. Люди признались, что знаменитость невероятно подняла им настроение. За сутки публикация собрала более 13 тысяч лайков и около сотни комментариев.
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