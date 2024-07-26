Варнава стала зарабатывать на частных мероприятиях после отмены на ТВ

Варнава нашла новую работу после отмены на телевидении
Екатерина Варнава. Фото: соцсети
Многие отвернулись от актрисы

Неоднозначное поведение известной юмористки Екатерины Варнавы на фоне серьезных перемен на международной арене привело к тому, что артистку фактически отменили на телевидении, теперь ей приходится искать новые источники дохода.

Звезда рассказала, что некоторое время назад ее лишили главной роли в популярном шоу "Абсолютно нага", также в прокат так и не вышел фильм с ее участием. При этом артистка привыкла жить на широкую ногу, так что нуждается в солидном источнике доходов.

Варнава рассказала, что теперь активно развивает собственные проекты, а также часто выступает на частных корпоративах. Внимание поклонников к артистке не снизилось, так что ее рады видеть на закрытых вечеринках и готовы выкладывать за это большие деньги.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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