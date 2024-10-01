Лерчек закрутила новый роман после развода: кто ее избранник

Лерчек закрутила новый роман после развода: кто ее избранник
Валерия Чекалина. Фото: соцсети
Пару несколько раз видели вместе

Блогер Валерия Чекалина начала новые отношения. Как сообщают журналисты, она закрутила роман со своим тренером по бальным танцам. Мужчину зовут Луис Сквиччиарини, он аргентинец и ему 36 лет.

Ранее Лерчек рассталась с супругом, с которым была в браке 11 лет. Известно, что вскоре после официального вердикта суда Артема заметили в компании молодой девушки, с которой он путешествовал, обнимался и целовался. Блогеру приписывали отношения с репером Natan. При этом в своих соцсетях Валерия говорит, что свободна и занимается исключительно воспитанием детей.

При этом не так давно ее заметили за страстным поцелуем с аргентинцем. После занятий они решили провести вечер в баре, где не отрывались друг от друга в течение нескольких часов. Однако дальше это свидание не зашло – оба после совместного досуга отправились по домам.

Журналисты утверждают, что эти отношения длятся, как минимум, с июня. Лерчек видели с Луисом в центре Москвы, когда они гуляли под ручку. 

Источник: Super.ru

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