Лерчек закрутила новый роман после развода: кто ее избранник

Пару несколько раз видели вместе

Блогер Валерия Чекалина начала новые отношения. Как сообщают журналисты, она закрутила роман со своим тренером по бальным танцам. Мужчину зовут Луис Сквиччиарини, он аргентинец и ему 36 лет.

Ранее Лерчек рассталась с супругом, с которым была в браке 11 лет. Известно, что вскоре после официального вердикта суда Артема заметили в компании молодой девушки, с которой он путешествовал, обнимался и целовался. Блогеру приписывали отношения с репером Natan. При этом в своих соцсетях Валерия говорит, что свободна и занимается исключительно воспитанием детей.

При этом не так давно ее заметили за страстным поцелуем с аргентинцем. После занятий они решили провести вечер в баре, где не отрывались друг от друга в течение нескольких часов. Однако дальше это свидание не зашло – оба после совместного досуга отправились по домам.

Журналисты утверждают, что эти отношения длятся, как минимум, с июня. Лерчек видели с Луисом в центре Москвы, когда они гуляли под ручку.