Блогер Лерчек рассказала, что после развода ей трудно знакомиться с мужчинами

Скандально известная блогер Лерчек рассказала о проблемах после развода
Фото: www.unsplash.com
Девушка поделилась сокровенным

Несколько месяцев публика с интересом наблюдала за скандалами вокруг семейства Чекалиных. Известный блогер Лерчек вместе с мужем попали под пристальное внимание правоохранителей из-за проблем с оплатой налогов. Позже стало известно о разводе супружеской пары.

Надо полагать, проблемы с законом подорвали семейную идиллию. Как бы там ни было, после судебных разборок супруги объявили о расторжении брака. Теперь же Лерчек решила честно рассказать о проблемах, с которыми столкнулась после болезненного разрыва.

Девушка отметила, что с юности была в отношениях, а затем вступила в брак. В связи с этим она совершенно разучилась знакомиться с молодыми людьми. Блогер отметила, что не знает, как вести себя с представителями противоположного пола. Девушка даже спрашивает советы у своих подписчиков и надеется, что все же скоро найдет новую любовь.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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