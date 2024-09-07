На Лерчек подали в суд из-за курса за 2 миллиона рублей

Многие слушатели остались недовольными

Известная в столице юрист Ани Багдасарян подала в суд на популярного блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Поводом для судебного разбирательства стали дорогостоящие курсы, которые предлагала девушка. Стоимость так называемой эксклюзивной программы составляла 2 миллиона рублей, и, по словам истицы, обещанные результаты не соответствовали реальности.



Девушка отметила, что продавщица курсов обещала – их участники смогут разработать собственную стратегию успеха, научатся основам продюсирования, повысят доходы и будут активно работать над личностным ростом. Слушателей курсов должны были отобрать через предварительное собеседование, что могло гарантировать высокий уровень подготовки участников. Однако, по словам недовольной покупательницы, никакого собеседования перед началом обучения не проводилось, и в процессе обучения блогер не дала заявленных знаний.

Вместо этого, Лерчек в основном рассказывала о своем собственном успехе и давала задания, которые казались абсурдными. Например, одним из требований было "заставить" мужа пойти на свидание, а за невыполнение таких задач можно было получить штраф. Кроме того, некоторых участниц настоятельно отправляли к знакомым диетологам блогера.

Истица утверждает, что курсы не дали ей ожидаемых знаний и не соответствовали высоким требованиям, заявленным при продаже программы, и хочет получить свои деньги назад.