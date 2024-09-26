Софья Синицына ответила на слухи о романе с Федором Бондарчуком

Вероятная любовница Бонарчука вышла на связь
Софья Синицына. Фото: АГН "Москва"
Девушка язвительно высказалась о причинах развода знаменитости

Актриса Софья Синицына, которой приписывают роман с пока еще женатым Федором Бондарчуком, решила прокомментировать слухи об отношениях со знаменитым режиссером. Она не стала отрицать домыслы общественности, но и подтверждать их не решилась.

Тем не менее, артистка намекнула, что все же имеет отношение к разрыву Бондарчука с Паулиной Андреевой. В своих соцсетях она прокомментировала заявления, будто бы причиной их развода стали творческие разногласия. Софья заявила, что теперь планирует так назвать свой канал в Telegram.

Фото: соцсети

Режиссер мог познакомиться со своей вероятной любовницей во время съемок в сериале "Чистые", который вышел в июне этого года. Там она сыграла путану, вступающую в интимные отношения с самыми неприятными мужчинами, поскольку испытывала к ним сострадание. Одним из них был герой Федора Бондарчука.

При этом до сих пор ни режиссер, ни Паулина Андреева не подтвердили новости о предстоящем разводе. В соцсетях ходят слухи, что неверность Бондарчука стала поводом для нового иска о разделе имущества со стороны его первой жены Светланы, которая поспешила вступить в борьбу до того, как к ней присоединиться пока еще действующая избранница артиста. 

Источник: соцсети
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