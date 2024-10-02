Кожевникова рассказала о воспитании четырех сыновей

Девушка уделяет наследникам все свое внимание

Популярная российская артистка Мария Кожевникова рассказала о трудностях, с которыми сталкивается при воспитании четырех сыновей. Звезда, которая уже давно стала многодетной мамочкой, отметила, что каждый из детей требует индивидуального подхода и особого внимания. Первый сын Иван родился 19 января 2014 года, второй, Максим, появился на свет 26 января 2015 года, третий, Василий, родился 10 июля 2017 года, а младший сын Александр родился 25 сентября 2023 года.



Кожевникова признается, что старший наследник Иван нередко вызывает у нее сложности в воспитании. Он склонен проявлять лень и сопротивление, особенно когда дело касается выполнения школьных заданий. Актриса старается донести до сына важность учебы и объясняет ему, что выполнение домашних заданий – его прямая обязанность. Однако найти подход к ребенку и добиться понимания иногда бывает крайне сложно.

Несмотря на все трудности, Марии удается успешно совмещать заботу о детях с профессиональной карьерой, отмечает женский журнал "Клео.ру". Она активно участвует в общественной жизни, параллельно уделяя время воспитанию сыновей. Для многодетных родителей важно сохранять баланс и уметь поддерживать контакт с каждым ребенком, учитывая их индивидуальные особенности и характеры.

К слову, ранее Анна Хилькевич показала живот после третьих родов.