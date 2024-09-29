Бывший муж обвинил Карди Би в измене во время беременности

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Рэпер Оффсет обвинил свою бывшую супругу исполнительницу Карди Би в измене. В комментарии под ее прямым эфиром он заявил, что у нее была интрижка с другим мужчиной в тот момент, когда она ждала третьего ребенка.
Позже артистка отреагировала на выпад со стороны бывшего мужа, написав в соцсетях "И я сделала это". Когда именно у нее случились отношения на стороне, Карди пояснять не стала. На развод с супругом она подала в июле, когда находилась на седьмом месяце беременности.
Отношения между Карди Би и Оффсетом всегда были напряженные. Знаменитость прощала ему многократные измены, за которые он извинялся перед ней дорогими подарками. Например, за пять лет их брака у рэперши появилась внушительная коллекция сумок "Биркин".
За эти годы у них родилось трое детей – последний появился на свет в середине сентября. Карди Би признавалась, что терпела выходки супруга ради наследников. При этом она не теряла надежды, что они с Оффсетом смогут восстановить разрушенные отношения.
Политик объяснил, почему российские власти до сих пор не использовали свой ядерный арсенал