Бывший муж обвинил Карди Би в измене во время беременности

Бывший муж обвинил известную артистку в измене во время беременности
Карди Би. Фото: Frank Schwichtenberg / wikimedia.org
Позже она подтвердила его догадки

Рэпер Оффсет обвинил свою бывшую супругу исполнительницу Карди Би в измене. В комментарии под ее прямым эфиром он заявил, что у нее была интрижка с другим мужчиной в тот момент, когда она ждала третьего ребенка.

Позже артистка отреагировала на выпад со стороны бывшего мужа, написав в соцсетях "И я сделала это". Когда именно у нее случились отношения на стороне, Карди пояснять не стала. На развод с супругом она подала в июле, когда находилась на седьмом месяце беременности.

Отношения между Карди Би и Оффсетом всегда были напряженные. Знаменитость прощала ему многократные измены, за которые он извинялся перед ней дорогими подарками. Например, за пять лет их брака у рэперши появилась внушительная коллекция сумок "Биркин". 

За эти годы у них родилось трое детей – последний появился на свет в середине сентября. Карди Би признавалась, что терпела выходки супруга ради наследников. При этом она не теряла надежды, что они с Оффсетом смогут восстановить разрушенные отношения.

Источник: Telegram

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