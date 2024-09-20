Анна Хилькевич показала живот после третьих родов

Актриса позавидовала именитой коллеге

17 сентября знаменитая артистка Анна Хилькевич снова, уже в третий раз, стала мамочкой. Звезда сериала "Универ" подарила жизнь прелестной девочке после сложной беременности и непростых родов, которые длились больше суток. Несмотря на нелегкий процесс, девушка сообщила, что и она, и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и постепенно набираются сил перед отправкой домой.



Счастливая мама уже успела поделиться радостной новостью с поклонниками через социальные сети, где также показала свой послеродовой живот. Актриса честно призналась, что, хотя объемы постепенно уходят, ее фигура еще далека от идеала.

Анна также вспомнила модель Марию Погребняк, которая недавно тоже стала мамой. Девушка с долей зависти заметила, что ее именитая коллега уже через пять дней после родов хвасталась в социальных сетях своей безупречной фигурой. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

В любом случае актриса тоже очень дорожит своей внешностью и планирует спокойно и постепенно возвращаться к обычной физической форме, уделяя главное внимание здоровью ребенка и собственному восстановлению.

Поклонники актрисы выразили слова поддержки, отметив ее откровенность и реалистичный подход к жизни. Красотка не впервые делится с публикой подробностями своей личной жизни и материнства. Ранее она уже рассказывала о сложностях, с которыми сталкиваются молодые родители, и делилась своими советами по уходу за детьми и сохранению гармонии в семье.

К слову, ранее актриса в срочном порядке поменяла имя пятилетней дочери.