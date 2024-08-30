Беременная Погребняк показала лицо ребенка на УЗИ

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Модель Мария Погребняк готовится снова стать матерью. У знаменитости уже есть трое детей от известного футболиста, а теперь она в ожидании ребенка от своего второго супруга – бизнесмена Игоря Головинского. Девушка активно делится с поклонниками подробностями своей беременности в соцсетях, а недавно даже показала лицо младенца, которое засняли во время УЗИ.
Светская львица выставила черно-белый снимок, на котором можно разглядеть нос, губы, щеки и подбородок ребенка. Внешность наследника настолько восхитила Погребняк, что, по ее словам, даже у Анджелины Джоли нет таких красивых пухлых черт лица.
"Губки бантиком", – подписала она кадр.
При этом модель отметила, что не хочет узнавать пол младенца заранее. У нее уже есть трое мальчиков, поэтому, вероятно, Мария надеется наконец родить девочку. Поклонники активно желают ей этого в комментариях, надеясь, что ей повезет получить новый материнский опыт, передает женский журнал "Клео.ру".
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