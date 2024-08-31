Бывшая жена Бондарчука отреагировала на сравнение с Паулиной Андреевой

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Недавно в интернете появились новые фото популярной блогерши Светланы Бондарчук, которые вызвали бурное обсуждение среди пользователей. Некоторые комментаторы сравнили Светлану с актрисой Паулиной Андреевой, нынешней женой режиссера Федора Бондарчука, отметив, что Паулина выглядит более привлекательно. Впрочем, бывшая супруга мэтра отнеслась к критическим замечаниям с абсолютным спокойствием.
В своем заявлении Светлана отметила, что негативные комментарии не вызывают у нее обиду или злость. По ее мнению, публичные личности неизбежно сталкиваются с осуждением и пересудами, и это часть жизни под пристальным вниманием общественности. Звезда подчеркнула, что за годы на виду у публики научилась реагировать на критику спокойно и не принимать ее близко к сердцу.
Светлана была женой режиссера Федора Бондарчука, а теперь его спутницей жизни стала Паулина Андреева. Несмотря на внимание к этой теме, Бондарчук продолжает уверенно идти вперед и успешно строит новую семью.
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