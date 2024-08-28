Бывшая супруга потребовала от Бондарчука половину имущества

Это касается и его доходов

Бывшая супруга всерьез намерена отсудить у Федора Бондарчука половину имущества спустя восемь лет после развода. Светлана снова подала иск, утверждая, что режиссер не выполнил все согласованные между ними условия рассторжения брака. Первое заседание по делу состоится уже 4 сентября.

После 25 лет брака Бондарчук оставил бывшей жене огромную квартиру на Патриарших прудах и ежемесячно перечислял ей деньги на содержание – сумму оба супруга держали в секрете. Также он согласился платить за аренду 75-метровой квартиры, которую Светлана использует в качестве своей гардеробной.

У режиссера при этом остался особняк в Подмосковье, квартира рядом с Красной площадью и на Мосфильмовской улице. Несколько лет у экс-жены никаких претензий на этот счет не было, пока Бондарчук не отказался платить ей месячное содержание вскоре после ее выхода замуж за Сергея Харченко.

"Она считает, что муж должен ей половину доходов, полученных им от проектов, на которых он зарабатывал во время их брака", – говорят источники.

Также Светлана хочет разделить имущество, которое досталось Бондарчуку после развода. Все, кроме квартиры в Брюсовом переулке, которую он приобрел после официального окончания их отношений.

Известно, что бывшая супруга режиссера зарабатывает самостоятельно. У нее есть своя студия красоты и спортклуб. Также она ведет блоги в соцсетях, которые приносят доход. Бондарчук при этом содержит их старшего сына и дочку, страдающую ДЦП.