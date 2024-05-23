Бондарчук прячет руку с обручальным кольцом от прессы

СМИ обсуждают развод Бондарчука с Андреевой
Федор Бондарчук. Фото: АГН "Москва"
В последнее время пару редко видят вместе

Слухи о разрыве самой скрытной пары российского шоу-бизнеса Федора Бондарчука и Паулины Андреевой ходят давно. В последнее время и сами артисты подогревают домыслы, появляясь на публичных мероприятиях в одиночестве и снимая обручальные кольца.

Во время недавнего участия Андреевой в творческих беседах было заметно, что свадебный аксессуар она больше не носит. Как и Бондарчук, который теперь активно скрывает свою правую руку от взора журналистов.

Недавно режиссер посетил Премию Художественного театра в МХТ им. А.П. Чехова. Во время выхода к прессе он строго держал конечность в карманах, поправляя галстук исключительно левой рукой.

СМИ уже давно обсуждают возможный развод Бондарчука с Андреевой. Супруги редко выходят вместе в свет или публикуют совместные фотографии, а также не рассказывают о своей личной жизни журналистам. На этом фоне пресса пытается уловить малейшие намеки на сведения о том, что происходит в браке знаменитостей. 

Однако все слухи о разладе, как правило, пара опровергает совместными и неожиданными появлениями на красных ковровых дорожках. В последний раз их видели вместе в конце марта на премьере сериала "Актрисы".

Источник: Страсти
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