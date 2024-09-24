Андрейченко рассказала об опыте пережитой клинической смерти

Знаменитость поделилась необычными подробностями своего состояния

Легендарная советская актриса Наталья Андрейченко, известная по культовой киноленте "Мэри Поппинс, до свидания", сделала шокирующее признание о своем опыте клинической смерти. Знаменитость честно рассказала, что испытывала в том необычном состоянии.



В интервью любимица публики рассказала, что пережила этот момент дважды. По ее словам, в эти мгновения она как бы находилась в одном месте, но одновременно ощущала все мировое пространство и могла путешествовать по разным уголкам мира.

Знаменитость отметила, что этот опыт кардинально изменил ее восприятие жизни и смерти. Она была как будто за пределами своего тела и смогла увидеть все вокруг. Актриса отметила, что ощущения были настолько глубокими, что трудно передать словами.

"Я „летала“ – и все как-то весьма гармонично у меня сочеталось: я „летала“ из одной страны в другую, меняла времена", – делится пережитым звезда.

К слову, актриса давно не снималась в кино, звезда приняла решение покинуть индустрию в начале нулевых. Она сфокусировалась на личной жизни и духовном развитии. Знаменитость продолжает активно делиться своим опытом, призывая людей ценить каждое мгновение и быть более внимательными к своему внутреннему миру.

Ее история вызывает интерес у поклонников и побуждает задуматься о том, что происходит за пределами привычной реальности.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти молодой балерины.