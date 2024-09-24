Андрейченко рассказала об опыте пережитой клинической смерти

Советская звезда пережила клиническую смерть и сделала неожиданное заявление
Наталья Андрейченко. Кадр: YouTube
Знаменитость поделилась необычными подробностями своего состояния

Легендарная советская актриса Наталья Андрейченко, известная по культовой киноленте "Мэри Поппинс, до свидания", сделала шокирующее признание о своем опыте клинической смерти. Знаменитость честно рассказала, что испытывала в том необычном состоянии.

В интервью любимица публики рассказала, что пережила этот момент дважды. По ее словам, в эти мгновения она как бы находилась в одном месте, но одновременно ощущала все мировое пространство и могла путешествовать по разным уголкам мира.

Знаменитость отметила, что этот опыт кардинально изменил ее восприятие жизни и смерти. Она была как будто за пределами своего тела и смогла увидеть все вокруг. Актриса отметила, что ощущения были настолько глубокими, что трудно передать словами.

"Я „летала“ – и все как-то весьма гармонично у меня сочеталось: я „летала“ из одной страны в другую, меняла времена", – делится пережитым звезда.

К слову, актриса давно не снималась в кино, звезда приняла решение покинуть индустрию в начале нулевых. Она сфокусировалась на личной жизни и духовном развитии. Знаменитость продолжает активно делиться своим опытом, призывая людей ценить каждое мгновение и быть более внимательными к своему внутреннему миру.

Ее история вызывает интерес у поклонников и побуждает задуматься о том, что происходит за пределами привычной реальности.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти молодой балерины.

Источник: Газера.ру ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыта истинная цель "мирного" плана Зеленского

Лидер готовит себе пути отступления

Странное американское шоу Зеленского объяснили в Киеве

Глава Украины пытается вывернуться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей