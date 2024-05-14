ЮрКисс объяснил, почему Кисилев обиделся на SHAMAN

Певец не смог уладить конфликт

Артист Юрий Киселев рассказал, почему его отец конфликтует с SHAMAN и даже поместил его в черные списки на радиостанциях и телеканалах "Русской медиагруппы". По его словам, несколько раз артист поступил по отношению к холдингу как предатель и обманщик.

ЮрКисс утверждает, что изначально его отец очень положительно относился к Ярославу. Он даже согласился на предложение бывшего продюсера артиста побольше пиарить его на своих платформах.

В рамках сотрудничества SHAMAN должен был выступить на линии соприкосновения. Он договорился с лейблом, все было организовано, но в последний момент певец отказался от поездки по неожиданным причинам. Так повторялось несколько раз до тех пор, пока не выяснилось, что на самом деле Ярослав попросту придумывал различные отговорки.

По словам музыканта, такое поведение сильно разочаровало главу холдинга Владимира Киселева.

"Для отца самое страшное, что его обманули, он не приемлет предательства и обмана, потому что он сам никогда так не делает и не позволяет никому из своих так поступать", – говорит Юрий.

В итоге было принято поместить SHAMAN в черные списки и больше не предлагать сотрудничество. После инцидента Киселев говорил, что Дронов стал для него нерукопожатным.

Сам Ярослав, по словам ЮрКисса, пытался наладить контакт с главой "Русской медиагруппы", но Киселев относится к предательству принципиально – он редко дает вторые шансы и прощает проступки.