SHAMAN ответил на претензии Киселева фразой Путина

SHAMAN приструнил оскорбившего его Киселева фразой Путина
SHAMAN. Кадр видео News.ru
Артист был лаконичен

Публичный конфликт между SHAMAN и главой "Русской медиагруппы" Владимиром Киселевым даже спустя полтора года находится в острой фазе. Продюсер регулярно делает резкие выпады в адрес артиста, на которые Ярослав старается особо не отвечать. Однако недавно певец сделал исключение и решил немного приструнить или даже поддеть обидчика.

Во время церемонии МУЗ-ТВ SHAMAN попросили прокомментировать постоянные оскорбления со стороны Киселева. В ответ артист отметил, что на эту тему ему нечего сказать кроме одной фразы.

"Тут можно только пожелать ему здоровья", – процитировал он Путина.

В одном из последних интервью Владимир Киселев рассказал, как впервые увидел Дронова. По его словам, с артистом его познакомил Виктор Дробыш – осмотрев молодого исполнителя с дредами глава РМГ назвал его "существом". По словам знаменитости, тогда SHAMAN признавался ему в невероятном уважении и говорил, насколько сильно любит творчество "Землян", но спустя время стал говорить, что понятия не имеет, кто такой Киселев.

Сын продюсера Юрий утверждает, что конфликт между мужчинами произошел из-за срыва представлений на линии соприкосновения. Он заявил, что несколько раз SHAMAN отменял все в последний момент под выдуманными поводами – и такое его отец не прощает.

Источник: News.ru
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