55-летняя Светлана Бондарчук показала идеальное тело в мини-бикини

Женщины могут выглядеть прекрасно в любом возрасте

Казалось бы, шестой десяток – период, когда женская красота безвозвратно увядает. Однако многие знаменитые дамы решительно опровергают это утверждение собственным примером. Так, фигура 55-летней телеведущей Светланы Бондарчук выглядит получше, чем у многих молодых девушек.



Бывшая жена известного режиссера Федора Бондарчука очень пристально следит за своим внешним видом. В молодости Светлана была весьма успешной и востребованной моделью, с возрастом она только хорошеет.

Красотка решила порадовать публику яркой фотографией в мини-бикини. Светлана нарядилась в стильный купальный костюм розового цвета и в таком виде сфотографировалась на фоне бассейна.

Идеальный пресс с кубиками, тонкая талия, длинные стройные ноги и упругая грудь привели в восторг поклонников Бондарчук. Знаменитость засыпали восхищенными комплиментами – для многих Светлана стала настоящим примером для подражания.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвел снимок полностью голой знаменитой певицы.