Депутат Останина призвала SHAMAN вернуть деньги за концерт в Оренбурге

Артиста просят поступить в интересах жителей

Скандал с выступлением Ярослава Дронова в Оренбургской области не утихает. После неудачи с обращением к региональным властям депутат Нина Останина решила напрямую написать артисту и призвать к совести. Она указала в своем письме, что деньги нужно вернуть в региональный бюджет.

Законодатель отметила, что высоко ценит общественные инициативы SHAHAN и его благотворительную деятельность. Однако в текущих условиях гонорар в 16 млн рублей, когда некоторые жители так и не получили денег после паводка, а инфраструктура нуждается в восстановлении, было бы неправильно. Поэтому возмущения жителей региона в соцсетях можно понять.

"Прошу не допускать обстоятельств, при которых его вовлекают в различного рода ситуации, вызывающие крайнюю степень раздражения и недовольства", – написала Останина.

По словам депутата, в сложившейся ситуации было бы справедливо, если бы Дронов дал концерт в качестве акта благотворительности, а деньги отправил городской администрации Оренбурга, чтобы те наконец перечислили выплаты гражданам.

Сейчас прокуратура проверяет законность сделки между региональными властями и артистом. В случае наличия необходимых доказательств, ее могут посчитать недействительной. Сам SHAMAN пока никак не комментировал скандал вокруг его предстоящего концерта в Оренбурге.