Депутат Останина призвала отменить концерт SHAMAN в Оренбургской области

Концерт SHAMAN под угрозой срыва из-за возмущения народа и властей
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Размер гонорара артиста спровоцировал общественное недовольство

Пару дней в соцсетях не утихает шум из-за предстоящего концерта SHAMAN в Оренбургской области. Артист получил из регионального бюджета 16 млн рублей и уже был готов приехать с выступлением, пока не поднялось общественное возмущение. Все потому, что власти региона до сих пор не выплатили положенные компенсации жителям после весеннего наводнения, но нашли огромную сумму ради приезда знаменитости.

В результате оренбуржцы стали писать гневные комментарии в адрес Ярослава Дронова, указывая, что он приедет устраивать "пир во время чумы". Более того, их возмутило отсутствие совести у певца.

После поднявшегося скандала к делу подключилась депутат Нина Останина, которая раскритиковала региональные власти и призвала их отказаться от лишних трат. 

"Регион не оправился от последствий разрушительного паводка, еще не все пострадавшие жители получили компенсацию за утраченное жилье и имущество, не восстановлена разрушенная инфраструктура", – написала она в письме.

Законодатель отметила, что в подобных ситуациях принято использовать деньги спонсоров, а не из регионального бюджета и попросила власти Оренбургской области воспользоваться подобным опытом.

Однако чиновники ответили однозначно: отменить транш SHAMAN не выйдет, поскольку все перевели заранее, а по контракту в случае отмены выступления артист возвращать гонорар не будет. В итоге к делу подключилась прокуратура, которая теперь намерена проверить законность проведения концерта артиста и при наличии доказательств отменить сделку в правовом порядке, принудив Дронова перечислить 16 млн рублей в региональный бюджет.

Источник: Подъем
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