SHAMAN заявил, что весил 92 кило в подростковом возрасте

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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, проделал огромный путь к успешной карьере. Артист много учился, уделял время своей профессии, принимал участие в изматывающих шоу талантов, пока не нашел свое амплуа. Сейчас он является одним из самых известных людей на эстраде, хотя для этого пришлось пойти на некоторые жертвы.
В недавнем интервью певец рассказал, что в подростковом возрасте он выглядел совсем иначе – его вес составлял 92 килограмма. Но поскольку шоу-бизнес довольно строго относится к лишнему весу звезд, то он сильно похудел.
Сейчас 32-летнему SHAMAN удается поддерживать свою стройность благодаря выработанным за годы правилам. Одно из них – строго контролировать свое питание.
"Кормушку закрываешь на замок, и все. Понятно, дефицит калорий. Другого не придумаешь", – делится знаменитость.
Также он признался, что его очень увлекает работа. И когда Ярослав сильно сосредоточен на какой-то деятельности, то попросту забывает поесть.
Ранее стало известно, что SHAMAN положил взгляд на известную певицу и даже пригласил ее к нему в Россию ради творческого дуэта.
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