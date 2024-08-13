SHAMAN пригласил в Россию певицу из Северной Кореи

SHAMAN "положил глаз" на известную певицу: кого он выбрал
SHAMAN. Фото: АГН "Москва"
Артист был в восторге от ее таланта

Ярослав Дронов остался под большим впечатлением от исполнения песни "Встанем" северокорейской певицей Ким Ок Чжу. Именно она стала главной звездой праздничного концерта к приезду Владимира Путина в Пхеньян.

Ким в Северной Корее считается одной из самых любимых артисток Ким Чен Ына. Она в числе немногих знаменитостей, удостоенных звания Народная артистка в стране – награду ей лично вручал лидер. Также она всегда принимает участие во всех творческих инициативах партии и государственных концертах.

SHAMAN считает, что вместе с певицей им бы удалось сделать прекрасный дует и по-новому исполнить его композицию "Встанем" перед российской публикой.

"С удовольствием вас приглашаю в Россию. Мы сделаем это вместе на глазах у всего мира", – заявил артист.

При этом он оставил без комментариев желание Анастасии Волочковой спеть с ним дуэтом. Как напоминает женский журнал "Клео.ру", ранее балерина заявила, что если Дронов выйдет вместе с ней на сцену, то получится настоящая бомба.

Источник: Пятый канал
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