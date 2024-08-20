Грудь похудевшей на 35 кг Бьянки вывалилась из тесного купальника – откровенное фото

Красотка снова выглядит сексуально

Популярная певица Бьянка удивила своих поклонников новым снимком, на котором она демонстрирует фигуру в купальнике после экстремального похудения. Звезда похвасталась, что ей удалось сбросить целых 35 килограммов, и теперь она снова чувствует себя сексуальной и привлекательной. На радость публике звезда снова начала размещать в социальных сетях откровенный контент.



Бьянка отмечала, что процесс похудения был для нее непростым, но она гордится достигнутыми результатами. Певица призналась, что сделала это не только ради внешности, но и ради здоровья. Именно проблемы с организмом привели к стремительному набору веса, от которого наконец-то удалось избавиться.

На свежей фотографии соблазнительная знаменитость позирует в ярко-красном купальнике. Подтянутые бедра и тонкая линия талии восхитили поклонников. Несмотря на экстремальное похудение, аппетитные формы звезды остались на месте. Более того, внушительный бюст звезды буквально вывалился из тесного купальника к восторгу мужчин.

К слову, ранее внимание поклонников привлекла горячая фотография Алены Водонаевой с широко раздвинутыми ногами.