"Ветераны России" требуют признать продюсера "Ласкового мая" Разина иноагентом

Сбежавшего в США Разина требуют признать иноагентом
Андрей Разин. Кадр "Россия 1"
Его подозревают в сотрудничестве с западными спецслужбами

Продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина требуют признать иноагентом из-за его продолжающеся судебной тяжбы с вдовой Шатунова за права на песни. Такое обращение в Генпрокуратуру, СК и Минюст направила общественная организация "Ветераны России", которые считают его причастным в финансировании украинской армии и связи с западными спецслужбами.

Общественники отметили, что Разин окончательно проиграл суд вдове Шатунова, однако это не остановило его от публичных угроз женщине. Они напомнили, что в 2022 году продюсер распродал свою российскую недвижимость, сбежав в США и осудив действия российской власти. 

"Заработал миллионы на голосе Шатунова, а теперь пора бы и честь знать. Сбежал в США? Ну вот и сиди там!" – возмущается председатель движения Ильдар Рязепов.

"Ветераны России" заявили, что готовы оказать всю необходимую поддержку вдове Шатунова от посягательств Разина на ее имущество, а также посодействовать в проверке его на предмет иностранного финансирования.

Согласно решению сочинского суда, семья Шатунова теперь обладает исключительными правами на 23 композиции "Ласкового мая". Разин не смог предоставить главное доказательство по делу – договор о передаче интеллектуальной собственности от прежнего владельца. Ранее знакомые с обстоятельствами расследования люди утверждали, что продюсер мог подделать документ.

Источник: Telegram
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