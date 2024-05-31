Разин подал иск против Гордон из-за обвинений в педофилии

Разина обвинили в педофилии: продюсер пообещал отомстить
Андрей Разин. Кадр: YouTube.com
Продюсер объяснил, откуда пошли слухи

В одном из недавних выпусков своего телешоу адвокат Катя Гордон затронула тему педофилии в шоу-бизнесе. Под раздачу попал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. По телефону в эфире один человек обвинил его в интимных отношениях с 17-летним подростком, которого знаменитость усыновил. Вскоре подросток сбежал от мужчины.

Разин утверждает, что подобные слухи не являются правдой. Их распространили Гордон и Кудрявцева, у которых давно крайне напряженные отношения с продюсером.

"Понарожали черт знает от кого и теперь думают, что все такие, как они", – выпалил он.

Знаменитость заявил, что у его приемного сына Ильи сейчас все хорошо, у него есть замечательная семья, и в скандалах парень не принимает никакого участия. 

Как рассказал Разин, его родной сын скончался в 16 лет от остановки сердца. Вскоре после этого он узнал об Илье, который по результатам генетической экспертизы оказался его родным ребенком. 

В итоге продюсер взял мальчика к себе, дал ему экономическое образование, но тот решил связать жизнь со сферой красоты. После жизни в Лондоне он вернулся в Россию и занимается визажем. 

Разин указал, что после выхода шоу в эфир подал заявление в суд по двум статьям: "Клевета" и "Заведомо ложный донос". Он пообещал жестко наказать всех, кто распространяет гадости о его семье.

Ранее продюсер пригрозил вдове Шатунова уголовным делом из-за использования песен "Ласкового мая".

Источник: Московский комсомолец
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